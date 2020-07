Natura e relax: Pontecagnano ospita lezioni di yoga al parco ecoarcheologico

Tutti i mercoledì di luglio, dalle ore 18 alle ore 20, si svolgeranno lezioni di yoga presso il Parco Eco-Archeologico di Pontecagnano Faiano. La prenotazione è obbligatoria. Occorre portare il proprio tappetino e indossare abiti comodi. Info al numero telefonico 3283257546. E' necessario anche informare l'insegnante in caso di problematiche di salute in atto. La lezione non è adatta alle donne in gravidanza. E' previsto anche un libero contributo dei partecipanti.

Il programma

Sarà proposta una primissima esperienza dello yoga nella sua veste di attività per il corpo e per la mente. Le asana (posizioni fisiche) saranno accompagnate da esercizi sulla respirazione e allenamento di attenzione e concentrazione mentale. L‘Hatha è una forma tradizionale di yoga tramandata per secoli: permette di agire con efficacia nel circuito che lega nodi muscolari, emozioni e stato mentale. Le posizioni proposte non sono mai viste come un obiettivo da raggiungere ma come uno stimolo dato al nostro organismo. Non c’è alcuna ricerca di perfezione, dunque, ma esercizio all’ascolto e al rispetto per la fisicità di ciascuno. Il parco ecoarcheologico consentiràm di usufruire di uno spazio di tutti e di entrare in contatto con la natura, che spesso manca in città fortemente urbanizzate.