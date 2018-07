Yogammare al lido "Scoglio24" a Salerno

Due parole: grande successo per l'evento della settimana scorsa al lido Scoglio24 di Salerno, l'evento YogAmmare a grande richiesta dei partecipanti e di chi non è potuto essere dei nostri si ripeterà il 24 luglio alle ore 21 - con il maestro Y.A.N.I. Franco Di Domenico - Come sempre la lezione è gratuita. Lo Yoga è un mondo da scoprire al quale tutti si possono nutrire , un nutrimento per la mente il corpo e lo spirito. Questo è lo scopo dei Maestri Y.A.N.I. questo è l'obiettivo di chi non ha fatto di questa meravigliosa disciplina scempio e plagio.