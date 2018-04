Fabyolin torna con il suo ultimo lavoro "Fight rap"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un nuovo capitolo discografico per il Cantautore, Attore e Rapper Fabio Natella in arte Fabyolin. Si apre con l'uscita del suo nuovo singolo dal titolo Fight Rap, che sarà disponibile per fine Aprile sul suo canale YouTube. E' trascorso circa un'anno dal suo ultimo songolo “o fridd N’Guoll” ed oggi Fabyolin ritorna con un nuovo lavoro, dai tratti Old School con una marcata linea strumentale che sfocia a tratti nei Bridge Cantati. La parte strumentale è stata curata dal suo amico nonché Producer Matteo Citro aka President, che vanta collaborazioni con i Sud Sound Systemi, 99 Posse e altri artisti di grosso calibro a livello Nazionale. A collaborare a l' album con Fabyolin hanno preso parte i The Only Smoke Crew, AnnaBi e lo stesso President. Un lavoro di circa un anno dove la poesia di Fabio Natella incontra le sonorità della vecchia scuola di Matteo Citro basi inedite (non campionate) dove lo strumentale accompagna emotivamente l'intenzione di ogni brano, nelle diversità di stili e di intenzioni un album che parla di diversi vissuti un album autoprodotto che vede protagonista nell'arte visiva dei videoclip la cura scrupolosa dei dettagli del giovane, ma già conosciuto videomaker Pontecagnanese Filippo Petta. Aspettiamo con ammirazione e sorpresa questo nuovo lavoro di Fabyolin che ha definito il proprio lavoro un EP Rap di sei tracce senza troppe pretese, ma che entra a Testa Alta nella scena dell'hinterland Salernitano. Testi con tematiche forti che vanno ad una forte critica a chi fa un uso troppo commerciale di You Tube e della musica Trap, alla condizioni dei padri separati, al successo che logora gli Artisti e al vivere la Musica con passione e conflitto con essa. Che dire, non ci resta che aspettare l'appuntamento che è per fine Aprile con l'uscita del singolo FightRap. Fabyolin inoltre ringrazia l' Associazione Socio-Culturale Ombra, Il Presidente Giovanni Morra per la disponibilità della location per il videoclip e il comunicato stampa infine Home studio REC.F&M Project per le registrazione delle tracce dell'Ep e Matteo Citro (in veste di producer) in questo lavoro. Seguite per ulteriori aggiornamenti Fabyolin sui suoi canali social Instagram: cantaattore - Facebook: Fabyolin Rap & Folk - YouTube Fight Rap. Comunicato Stampa Giovanni Morra - Associazione Ombra