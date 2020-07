Agenzia Mestieri Campania, al via i corsi di formazione retribuiti per giovani ed over 50

Nuove opportunità per chi cerca lavoro, nel nostro territorio. C'è tempo fino al 27 luglio per iscriversi ai percorsi di orientamento al lavoro e formazione a cura dell’Agenzia Mestieri Campania, promossi dal Piano Sociale S5 - capofila il Comune di Salerno, nell’ambito del progetto Integr@zione, sostenuto dalla Regione.

Il progetto

Il progetto, infatti, offre la possibilità di migliorare le proprie competenze trasversali di base attraverso un’ampia offerta formativa. Nello specifico, si propone un corso di competenze digitali (60 ore), un corso di lingua inglese (60 ore), un corso per l’autoimpresa (40 ore), un corso sullo sviluppo di carriera (40 ore), nonchè due percorsi di qualifica professionale: marinaio di porto addetto ai servizi logistici (360 ore aula + 240 di pratica) e collaboratore polivalente nelle strutture ricettive (360 ore aula + 240 di pratica) con stage nelle maggiori aziende turistiche del territorio. Per tali percorso, è prevista una retribuzione oraria di 8,15 euro per ogni ora di formazione frequentata.

I destinatari

Le attività sono rivolte ai residenti a Salerno e Pellezzano. In particolare, a giovani fino ai 24 anni, adulti over 50 usciti dal mercato del lavoro, donne inoccupate, papà o madri di nuclei monoparentali, persone con disabilità, disoccupati da almeno 12 mesi, tutti i percettori del reddito di cittadinanza o dell'assegno REI che desiderano formarsi ed entrare in modo attivo nel mercato del lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come aderire

Per informazioni è possibile contattare il numero: 327 8725665, inviare una mail a itiaambitos5@gmail.com o recarsi presso lo sportello Itia (Settore Politiche Sociali Comune Salerno - via La Carnale) il lunedi e venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30.