Campo di volontariato gratuito con il WWF: tutte le informazioni

Il Centro Servizi per il Volontariato di Salerno Sodalis CSV, su proposta del WWF Salerrno ed in collaborazione con l'Anpac di Ascea ha organizzato un campo gratuito di orientamento al volontariato per 10 maggiorenni.

Le attività

Le attività che vengono messe in campo, che si terrà in località Scogliera ad Ascea, hanno come obiettivo anche quello di dare un input al territorio sulla necessità di fare volontariato, sforzandosi di creare opportunità di orientamento alla sua pratica per i meno giovani e occasione di conoscenza e di educazione ai valori, che sono patrimonio dell'opera volontaria, per gli adolescenti ed in particolare mira a sensibilizzare i vari attori presenti sul territorio (Enti , Scuole, Associazioni di categoria e singoli cittadini) rispetto alle tematiche ambientali e alla tutela del bene comune naturale. Il campo si terrà dal 26 settembre al 3 ottobre.

L'appello

"Iscriviti e vivi un'esperienza unica: 8 giorni di attività, pernottamento in sacco a pelo, colazione, pranzo e cena in tenda, laboratori, corsi, socializzazione,volontariato!". Il campo è organizzato dalle Organizzazioni di volontariato WWF Salerno e ANPAC di Ascea e da Sodalis CSVS, con il patrocinio del Comune di Ascea e la partecipazione di Istituto Scolastico Parmenide.

Il programma parziale

Corso base di Protezione Civile;

Corso BLSD;

Corso di Educazione Ambientale;

Pulizia fondali marini;

Pulizia spiagge;

Uscita notturna anti bracconaggio;

Uscita culturale presso l'Area Archeologica di Elea Velia;

Esercitazione in arrampicata;

Soccorso Montano e recupero persona in un burrone;

Laboratorio didattico con gli studenti delle scuole medie inferiori.

Cose utili per uso personale da non dimenticare:

Asciugamani;

Accappatoio o telo `

Lampada frontale o torcia;

Sacco a pelo;

Cuscino, federa e lenzuolo;

Scarpe da ginnastica;

Scarpe da trekking;

Ciabatte da mare;

Costume da bagno;

Telo da mare;

Repellente per zanzare;

Binocolo;

Zaino per escursioni;

Materassino isolante x tenda.

Per info e iscrizioni: 348 7300022 (Ciro)