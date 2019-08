Come diventare dietologo, dietista e nutrizionista

Seguire una sana alimentazione è una delle esigenze degli ultimi anni. E' importante, però, affidarsi ad esperti nel settore che, attraverso studi scientifici, sono in grado di bilanciare le esigenze di ogni individuo.

Dietista, dietologo e nutrizionista sono figure professionali spesso confuse tra loro; in realtà si tratta di tre diverse professioni con un differente percorso formativo.

Partiamo dal Dietista, una figura sempre più diffusa che si occupa di elaborare le diete prescritte dal medico, collabora con varie figure professionali per quanto riguarda i disturbi alimentari e svolge anche attività didattico-educative. Per diventare Dietista è necessario seguire un corso di laurea triennale attivato presso varie facoltà italiane.

Passiamo poi al Biologo Nutrizionista, un professionista esperto di Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione che si occupa di consulenza alimentare e nutrizionale ed elabora diete o profili nutrizionali, sia a persone in condizioni fisiologiche ottimali, sia a individui che, invece, presentano patologie, in stretta collaborazione con il medico.

Per svolgere la professione di Biologo della Nutrizione è obbligatoria l’iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (Sezione A). Per ottenerla è necessario sostenere e superare il relativo Esame di Stato. Per essere ammesso all’Esame di Stato è necessario essere in possesso di una delle seguenti Lauree Specialistiche e/o Magistrali:

Biologia

Biotecnologie agrarie

Biotecnologie industriali

Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Scienze della nutrizione umana

Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Infine concludiamo con la professione di Dietologo. Il percorso per diventare dietologi comincia con la laurea in Medicina e prosegue poi con la specializzazione in Scienze dell’alimentazione. Ricordiamo che il dietologo, in quanto medico, ha la responsabilità clinica di tutti i suoi pazienti e i suoi compiti prevedono: diagnosi del disturbo/malattia riguardante l’ambito dell’alimentazione; inquadramento nosologico e clinico del disturbo/malattia; prescrizione della dieta più adatta per tutelare la salute del paziente.

