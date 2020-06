Corretta informazione in situazione di emergenza: il web meeting di Sodalis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sodalis CSVS organizza un web meeting formativo con il prof Fabrizio Pregliasco. L'iniziativa si terrà, on line, lunedì 29 giugno 2020 alle ore 18.00. Un’opportunità importante che Sodalis offre, non solo alle organizzazioni impegnate in questa estate per le realizzazione dei campi, ma a tutto coloro che svolgono volontariato negli Enti del Terzo settore - ETS salernitano.

L'incontro vedrà una prima parte dedicata all’importanza della corretta informazione in situazione di emergenza, mentre la seconda parte sarà incentrata sulle attività di prevenzione da covid -19 da svolgere nei campi estivi. Per partecipare all’iniziativa è necessario iscriversi al link presente sul sito internet del CSV di Salerno.

L’incontro, così come previsto dalla vigente normativa, è propedeutico per la realizzazione delle attività dei campi di volontariato che coinvolgeranno adolescenti e giovani sul territorio provinciale. Quest’anno, inoltre, è prevista la realizzazione di una redazione di ragazzi impegnata a raccontare sul canale You Tube del CSV di Salerno l’esperienza dei campi direttamente dalla voce dei protagonisti: i ragazzi. Si ringrazia il prof. Fabrizio Pregliasco, (direttore sanitario all’IRCCS Galeazzi di Milano, ricercatore all’Università degli Studi di Milano e presidente nazionale ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che ha aderito all’iniziativa a titolo gratuito.