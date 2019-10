Angri: corsi d'inglese costi agevolati per i meno abbienti

Importanti iniziative per la Scuola Cambridge di Angri. Da ottobre, infatti, partiranno corsi scontati per chi ha reddito basso, corsi gratuiti per commercianti e incentivi per i corsi dei bimbi.

Il centro

Il Cambridge Preparation Centre di Angri è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi giovani e non in cerca di un corso altamente qualificato di lingua inglese volto a conseguire una delle tante certificazione internazionali ancorate al Quadro Comune di Riferimento Europeo (CEFR) del Consiglio d'Europa: A2, B1, B2, C1.

La scuola dopo anni di esperienza nel settore della formazione ha ottenuto l'importante riconoscimento di Exam Preparation Centre da parte di Cambridge Assessment: massima professionalità è garantita ai corsisti che sono seguiti passo dopo passo nel loro percorso di approfondimento risparmiando tempo, benzina e denaro ed evitando traffico e ingorghi per spostarsi in altri paesi.

Consapevole di quanto oggi sia importante conoscere l'inglese, il presidente del Centro linguistico nonché presidente Confesercenti zonale angrese e presidente vicario Confesercenti provinciale Salerno Aldo Severino ha predisposto, per chi si trova in uno stato di particolare disagio economico certificato dal modello ISEE, un percorso agevolato. "Vogliamo aiutare - spiega Severino - attraverso il nostro Preparation Centre tutti coloro che hanno delle difficoltà economiche: penso in modo particolare a quei giovani che non possono sostenere le spese di un corso nonostante i genitori facciano tanti sacrifici, o a chi non può gravare ulteriormente sul bilancio familiare. L'idea è quella di offrire, a seconda del reddito certificato dal valore ISEE, uno sconto sulla quota di uno dei corsi Cambridge a partire dal livello A2 fino al livello C1. Il nostro - continua - è un piccolo gesto per essere vicini a chi è più bisognoso, questa è solo una delle tante iniziative in campo, infatti già dal mese di ottobre in collaborazione con ludoteche del posto inizieranno, per bambini dai 5 anni in su, corsi A1 gratuiti per il primo mese per poi proseguire con una quota agevolata. A breve partiranno anche i corsi gratuiti per i commercianti che già sommersi da tasse e balzelli vari, potranno usufruire di questa importante iniziativa per arricchire il loro bagaglio culturale".

Per tutte le informazioni dettagliate per aderire alle offerte chiamare la segreteria al numero 3387665800.