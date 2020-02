Roccadaspide, il Piano di Zona organizza un corso di autodifesa femminile

La città di Roccadaspide scende nuovamente in campo a difesa delle donne, dopo diverse iniziative finalizzate a garantire la vicinanza delle istituzioni al mondo delle donne, come la recente inaugurazione della panchina rossa in Piazza De Marco, o l'incontro con Filomena Lamberti, simbolo della violenza ma anche della denuncia, organizzato lo scorso anno dal comune, dal Piano di Zona S7 e dall’associazione Liberamente Donne.

Il corso di autodifesa

Il Piano di Zona Ambito S7, in continuità con queste iniziative, ha promosso un percorso di prevenzione e prima difesa femminile che sarà curato dall'Accademia UDS, Associazione di promozione Sociale di Salerno, già attiva con analoghe iniziative in altri comuni salernitani. L'associazione propone un corso basato su un metodo innovativo, semplice ed efficace, adatto a tutte le età.

Il corso sarà presentato il 15 febbraio alle 11 presso l'aula consiliare del comune di Roccadaspide, alla presenza anche del sindaco, Gabriele Iuliano, dell'assessore alle politiche sociali Francesca Mauro, della responsabile dei servizi sociali del Piano di Zona, Fulvia Galardo, e della presidente dell'associazione Liberamente donne, Elisa Coviello. I dettagli del corso saranno illustrati da Danilo Salvatori, Responsabile Tecnico della USD.