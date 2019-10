Open day di dizione ed articolazione al Centro Sociale di Salerno

Mercoledì 30 ottohbre alle 18.30 ci sarà, presso l'auditorium del centro sociale di Salerno, l'Open Day di dizione ed articolazione organizzato dll'associazione Scena Teatro e a cura del direttore artistico Antonello De Rosa e dell'attrice e doppiatrice Antonella Valitutti.

Il corso

L’operato dell’Associazione Scena Teatro prosegue senza sosta attraverso i laboratori per bambini, giovani, ragazzi, adulti e professionisti (ogni giovedì anche nel centro storico di Salerno alla Chiesa di Sant’Apollonia), senza dimenticare le iniziative messe in campo con l’Icatt di Eboli e la Uildm, ed una nuova e stimolante avventura. L'open day per il corso di dizione ed articolazione si terrà presso l’auditorium del centro sociale di Salerno. "Conosco Antonella da tantissimi anni – ha commentato Antonello De Rosa – e quello che ci lega, pur non avendo mai lavorato insieme, è una profonda stima. Ho sempre apprezzato il suo modo di lavorare e quando si è presentata la possibilità l’ho tirata, letteralmente e fisicamente, all’interno di Scena Teatro con grande piacere ed orgoglio". Il corso concentrerà la propria attenzione anche su ortoepia e giusta respirazione. "Sono felicissima d lavorare con Antonello – ha esordito Antonella Valitutti – perché lo stimo molto e perché mi ha offerto una bellissima occasione: insegnando ai suoi allievi ed anche alle nuove leve. Insegnare è una cosa che faccio con piacere ed entusiasmo. Dizione, articolazione, ortoepia e giusta respirazione sono importanti sia per chi intraprende il mestiere di attore ma anche per chi scegliere di essere un insegnate, un giornalista o un comunicatore in generale. E’ un corso diretto soprattutto agli attori, ma anche ai semplici curiosi che vogliono avere un rapporto più diretto con la corretta pronuncia".

Gallery