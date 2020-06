Diventare insegnanti di inglese da remoto: anche online i corsi di formazione CELTA

I corsi di Cambridge Assessment English per ottenere il CELTA, la certificazione per l’insegnamento dell’inglese più riconosciuta a livello internazionale, saranno disponibili anche online per non interrompere la formazione dei futuri insegnanti durante l’emergenza sanitaria. In Italia i centri accreditati sono 9 e permetteranno di registrarsi e qualificarsi da casa e in totale sicurezza.

La formazione

Formare e certificare insegnanti di inglese qualificati e riconosciuti a livello internazionale, anche da remoto. Con questo obiettivo Cambridge Assessment English, l’organizzazione senza scopo di lucro dell’Università di Cambridge, porta in modalità online i corsi per ottenere il CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), la certificazione per l’insegnamento dell’inglese più riconosciuta e più richiesta dalle scuole nei paesi europei, anglosassoni e in quelli dell'Africa e del Medio Oriente. La certificazione si ottiene seguendo un corso di 120 ore durante il quale i tirocinanti assistono a lezioni tenute da insegnanti esperti, osservano la metodologia e mettono in pratica le tecniche apprese insegnando a loro volta agli studenti di inglese.



La modalità da remoto

Proprio per non interrompere la formazione dei futuri insegnanti durante la particolare situazione di distanziamento sociale causata dal COVID-19, Cambridge Assessment English ha scelto di rendere completamente fruibile anche da remoto il suo corso in “modalità mista” composto sia da lezioni tenute su una piattaforma online che dalla pratica didattica. Quest’ultima parte, che prima richiedeva la presenza nella scuola, si può ora svolgere 100% online, all’interno di una classe virtuale in collegamento con gli studenti di inglese, i tutor e gli esaminatori esterni affiliati Cambridge che valuteranno i tirocinanti indipendentemente dalla scuola al fine di garantire i giusti standard di qualità. Il corso online prevede 4 esami intermedi e la valutazione continua della pratica di insegnamento, dando così la possibilità a tutti i tirocinanti di frequentare il corso in ogni sua parte, ma in totale sicurezza.

Il corso

Nel mondo il corso è gestito da 128 centri dislocati tra i vari continenti, mentre in Italia è attualmente offerto da 9 centri autorizzati situati in Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia e Veneto; la modalità online, però, che non richiede partecipazione in loco nè la necessità di presentarsi a scuola per la registrazione, permette a chiunque di iscriversi e di qualificarsi, indipendentemente dal luogo di residenza. È possibile iscriversi ai corsi online attivi - in partenza prima del 31 luglio 2020 - tramite il sito di Cambridge Assessment English.



"È essenziale che la formazione degli insegnanti non venga interrotta durante le attuali restrizioni ed è per questo che abbiamo fatto di tutto per far emergere una versione completamente online del corso CELTA", afferma Nick Beer, direttore di Cambridge Assessment English in Italia. "Decine di migliaia di persone ambiziose in tutto il mondo vogliono ancora sviluppare le loro capacità di insegnamento o sognano di viaggiare e insegnare l'inglese e questa è stata la forza trainante di questo progetto. Grazie alla possibilità di ottenere il CELTA online si darà la possibilità agli insegnanti di qualificarsi e acquisire metodologie che li aiuteranno a insegnare in modo efficace una volta che le restrizioni saranno revocate".

Chi può iscriversi

Il CELTA permette di acquisire metodologie per preparare le lezioni in totale autonomia, per l'insegnamento della lingua inglese pensato per sia gli studenti stranieri o che parlano lingue diverse dall'inglese come prima lingua, sia per impartire lezioni di inglese a studenti che parlano una lingua diversa da quella degli insegnanti. Per ottenere la qualifica non è necessario essere madrelingua inglese, ma si deve possedere un elevato livello di conoscenza della stessa (C1/C2 del QCER o superiore). Possono iscriversi al corso di preparazione tutti coloro che abbiano compiuto 18 anni di età e che siano in possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per accedere a corsi di istruzione universitari.