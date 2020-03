Cetara: al via il corso d'inglese per gli operatori tursitici

Un corso d'inglese gratuito per gli operatori turistici sta per prendere il via a Cetara. Dal 13 marzo al 30 aprile, infatti, presso l'Aula Forum dei Giovani di Cetara, si terrà il corso Do You Speak English? aperto agli operatori economici del territorio, per rispondere all'esigenza di elevare gli standard di qualità dei servizi di accoglienza turistica sul territorio.

La presentazione

Lunedì 9 marzo, alle ore 17 presso la sala M. Benincasa ci sarà la presentazione del corso promosso dall'Assessorato al Turismo del Comune di Cetara in collaborazione con il Forum dei Giovani e la Pro Loco di Cetara. L’iniziativa nasce con l'intento di qualificare, attraverso l’aggiornamento della lingua straniera, gli operatori del sistema turistico-ricettivo, ristorativo e commerciale nella parte più immediata e percepibile da parte dei visitatori, fornendo gli strumenti comunicativi utili a indirizzare la propria azione verso il miglioramento dei rapporti con i turisti che raggiungono la nostra città. Nel tentativo di realizzare un approccio commerciante-esercente più pratico e veloce, il corso diventa soprattutto un’occasione per rafforzare la vocazione turistica del borgo costiero, nel senso dell’accoglienza, puntando al perseguimento di obiettivi di efficacia dei servizi erogati e, nello stesso tempo, ad offrire spunti per incrementare le potenzialità di incoming straniero.

Il corso

Le lezioni, della durata complessiva di 32 ore, sono tenute dalla dottoressa Giovanna Della Porta, su incarico dell’Amministrazione Comunale, dato il curriculum di interprete e specialista in traduzione medica, turistica e giuridico-commerciale. Il corso si svolgerà, dal 13 marzo fino al 30 aprile, tutti i lunedì e venerdì, dalle 17:00 alle 19,00 (coffe break incluso), nell’Aula Forum dei Giovani, ex plesso Scuola Media.