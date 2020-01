Digital Marketing: il corso gratuito organizzato da Virvelle

Virvelle, in collaborazione con Adecco Formazione, propone un corso gratuito in Digital Marketing Strategy and Tools - Starter. Il corso, finanziato da Formatemp, avrà inizio mercoledì 29 gennaio 2020 nella sede di Sellalab Salerno in corso Garibaldi 203.

Il corso

Il corso nasce con l'obiettivo di formare nuovi professionisti del Marketing digitale, in grado di identificare opportunità di mercato e costruire progetti in grado di coglierle e permetterà di maturare competenze sia strategiche che operative, nel settore. Attraverso una metodologia improntata al learning-by-doing, i partecipanti apprenderanno concetti teorici che verranno messi in pratica su progetti reali, forniti dai docenti in aula, mirando a creare figure professionali capaci di supportare la trasformazione digitale, in primis, di aziende del territorio campano, avvalendosi di strategie ed azioni di Digital marketing.

Il corso consente, in ultimo, di acquisire le conoscenze necessarie per lavorare in numerosi ruoli, quali: Web Advertising Manager, Social Media Manager, Web Content Specialist, Digital Strategist e Digital Pr.

I destinatari

Il corso è rivolto a 21 diplomati e laureati, inoccupati e disoccupati, orientati a comunicare al meglio se stessi e il proprio profilo professionale. L’iscrizione è a numero chiuso, i posti sono limitati.

La durata

Il corso si articola in 158h di formazione, dal lunedì al venerdì, a partire dal 29/01/2020. Le attività prevedono lezioni in aula, laboratori didattici ed esercitazioni, con l’ausilio di applicativi digitali, a cura di professionisti e partners specializzati nel settore.

Per info virvelle.com/corsi-in-partenza/