"Gestione dei beni sequestrati": il corso di perfezionamento organizzato dall'Ordine dei Commercialisti

Gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: questo è il titolo del corso nazionale di perfezionamento per gli amministratori giudiziari promosso dall'ODCEC (Ordine dei commercialisti ed esperti contabili) di Salerno. La cerimonia inaugurale del corso si terrà domani, alle ore 15, presso il Salone Bottiglieri della Provincia di Salerno.

Il corso

Dalle novità procedurali introdotte dalla riforma del Codice Antimafia (L.161/2017) al ruolo dell’Agenzia Nazionale nell’assegnazione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati, passando per le prassi maturate nei diversi Tribunali, il corso traccerà le principali “Linee Operative per l’Amministratore Giudiziario nella gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (come evidenziato dallo stesso titolo del corso) attraverso le relazioni di docenti universitari, commercialisti, magistrati, avvocati ed altri professionisti esperti a livello nazionale con specifica esperienza nella materia. Tra i temi trattati le interferenze tra le procedure, Il rapporto tra sequestri penali e misure di prevenzione, l'assegnazione provvisoria e la destinazione dei beni confiscati e il loro riutilizzo sociale.

Il commento

"La figura dell'amministratore giudiziario – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Salvatore Giordano – è un profilo specialistico del tutto peculiare che racchiude in sé differenti competenze e richiede una preparazione e un'organizzazione professionale complessa specifica. Se da un lato la riforma del Codice Antimafia ha affinato gli strumenti di selezione di coloro cui è affidata l'amministrazione giudiziale delle aziende, ridefinendo e ampliando le loro competenze, puntando sulla loro qualità professionale e sulla necessaria rotazione degli incarichi, dall’altro ha affidato a un mero calcolo quantitativo e non qualitativo il criterio di assegnazione degli incarichi stessi. Un punto su cui il legislatore dovrà necessariamente ritornare, a beneficio di una gestione altamente professionalizzata dell’amministrazione giudiziaria, e su cui sicuramente ci soffermeremo anche nell’apertura dei lavori con il parterre istituzionale coinvolto di altissimo profilo".

Gli ospiti

All’inaugurazione del corso insieme al presidente Giordano interverranno il Procuratore Capo Reggente a Salerno Luca Masini, il Prefetto di Salerno Francesco Russo, il Presidente GIP Tribunale di Salerno Vincenzo Pellegrino, il Generale di Divisione Comandante Regionale GDF Campania Virgilio Pomponi, il Generale di Brigata Comandante Provinciale GDF Salerno Danilo Petrucelli, il Segretario CNDCEC Achille Coppola, i Consiglieri CNDCEC delegati alle Funzioni Giudiziarie Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco, il Consigliere CNDCEC delegato ai Principi Contabili Raffaele Marcello. A seguire, si entrerà subito nel vivo del primo modulo di approfondimento. Il Corso è articolato in sei moduli per altrettante giornate formative, con cadenza settimanale fino al 28 novembre 2019, che saranno moderati dai dottori commercialisti Gianvito Morretta, Antonio De Lucia, Angelo Fiore, Nicola Fiore, Sergio Cairone. Accreditato per la FPC per un totale di 40 crediti, il Corso è a titolo gratuito per tutti gli Iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili degli Ordini della Campania e si terrà, dal secondo al sesto appuntamento, presso la Sala Convegni Saint Joseph in Via Salvatore Allende, 66 a Salerno.