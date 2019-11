Il percorso della donazione e del trapianto organi: il convegno all'Ordine dei Medici di Salerno

Si terrà mercoledì 27 novembre, presso l’Ordine dei Medici di Salerno si terrà l’evento formativo “Il percorso della donazione e del trapianto organi nella Regione Campania”. L’incontro si prefigge di favorire la conoscenza delle disposizioni di legge in materia, degli stili di vita utili a prevenire l'insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi, delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e di tessuti. L’evento è organizzato dallo Sportello Amico Trapianti dell’Asl Salerno, di cui è referente la dott.ssa Maria Immacolata Borrelli, è vedrà, tra gli altri, la presenza del dott. Vincenzo del Giudice, referente Area Sanitaria del Centro Regionale Trapianti.

I temi

I partecipanti saranno formati sulle procedure previste dalla legislazione in merito alla donazione degli organi e tessuti e sulle procedure amministrative attivate in Regione Campania. Saranno aggiornati, inoltre, sulle più recenti novità in merito alla gestione clinica dei pazienti trapiantati o in attesa di trapianto