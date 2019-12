Un "Investment Day" a Paestum per i risparmiatori salernitani

Alleanza Assicurazioni ha organizzato un corso di educazione finanziaria per i risparmiatori salernitani. Il corso, che si terrà il 4 dicembre a partire dalle 17.30 presso l'Hotel Ariston di Paestum, rientra in un ciclo di incontri dedicati alla cultura finanziaria che Alleanza Assicurazioni organizza sull’intero territorio nazionale per mettere a disposizione dei cittadini la propria competenza ed esperienza.

Il corso

Otto risparmiatori italiani su dieci chiedono una maggiore consapevolezza finanziaria e si dicono favorevoli a programmi di educazione mirati. Per andare incontro a questa esigenza Alleanza Assicurazioni ha organizzato un Investment Day: una giornata dedicata ad approfondire conoscenza ed evoluzione dei mercati finanziari.