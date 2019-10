“Scuola di Formazione in Maxiemergenze”: al via il progetto di Asl, Cemec e Provincia

Siglato stamattina il protocollo di intenti fra Provincia di Salerno, ASL Salerno e Centro Europeo per la Medicina delle Catastrofi (CEMEC). Lo scopo è avviare la collaborazione e il necessario sostegno al percorso di costituzione della “Scuola di Formazione in Maxiemergenze”, che vede la Asl di Salerno come capofila del progetto.

I partecipanti

Tra i presenti, il Presidente del CEMEC, Enrico Bernini Carri, il Direttore Generale della ASL Salerno, Mario Iervolino, il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese. Con loro presenti anche il Vice Presidente della Provincia e Sindaco del Comune di Centola, Carmelo Stanziola, il Sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, il medico referente del progetto per la ASL Salerno, Domenico Della Porta, e i rappresentanti di molte associazioni di volontariato del territorio salernitano.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese