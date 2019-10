"OPEN - Pensare bene prima dell'uso": studenti e docenti a scuola di Media Education

Parte a Salerno un Media Education Campus dal titolo OPEN – Pensare bene prima dell’uso. Da giovedì 17 ottobre a sabato 19 ottobre in tre luoghi storici della città (Palazzo Fruscione, Palazzo Innovazione ed il Complesso Monumentale di Santa Sofia) si susseguiranno laboratori, seminari, workshop e confronti per fornire a studenti e docenti, che giungono dalla Campania, Lazio, Basilicata, Veneto e Toscana, tutti gli strumenti utili ad integrare la digital e media literacy tra gli elementi cruciali dell’educazione. Per tre giorni sarà proposto un percorso formativo “full-immersion” il cui obiettivo è quello di colmare la necessità di leggere, decodificare e interpretare i messaggi e la miriade di informazioni con cui si è quotidianamente a contatto. Tutor esperti e protagonisti del settore si alterneranno nei vari momenti d’aula.

L'ospite

Venerdì 18 ottobre ospite d’eccezione di questa edizione del MEC sarà Daniele Pugliese, tra i fondatori di Casa Surace nonché autore e attore, che dalle ore 21 a Palazzo Innovazione incontrerà i ragazzi. 3milioni di fan sul web, più di mezzo miliardo di visualizzazioni su Facebook e YouTube sono i numeri che tracciano il successo di Casa Surace che per i suoi video trae ispirazione dal mondo del cinema e del teatro ma anche e soprattutto dai nuovi linguaggi della rete in perenne mutazione, mantenendo però la giusta dose di spontaneità e puro divertimento.

Il programma

Nel definire il programma di questa edizione del MEC si è partiti dalla consapevolezza che le continue innovazioni tecnologiche e la loro rapida diffusione rendono complesso l’approccio alle opportunità offerte dai media e internet. Il progetto Media Education Campus, prodotto dall’Associazione SalernoInFestival e promosso da Miur e MIBAC, nasce da un’idea del presidente Giuseppe D’Antonio e del direttore artistico Luigi Marmo con lo scopo di facilitare il processo di digitalizzazione nell’ambito dell’educazione attraverso la Media Education. A Salerno sarà organizzato un campus didattico per la valutazione, la comprensione e la diffusione del criterio corretto per vivere il mondo dei media.