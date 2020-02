Public speaking: il corso gratuito con Antonello Ronga

Quattro incontri dedicato al public speaking: questa è la nuova iniziativa promossa dall'associazione Buon vivere - Lo spazio del sentire presieduta da Dario Loffredo. Accanto agli incontri con autori, giornalisti, imprenditori ed esponenti del mondo delle professioni, in linea con la mission associativa che sposa la cultura, la formazione e la sostenibilità, sta per avere inizio il percorso dedicato al public speaking con protagonista il regista salernitano Antonello Ronga.

Il corso

Saper parlare in pubblico senza ansia, tenere una presentazione durante una riunione, esporre con convinzione la propria offerta ai clienti, riportare i dati di una ricerca in modo credibile o essere convincente nel proporre un progetto a potenziali investitori è fondamentale, oggi più che mai. Il corso è rivolto a manager, venditori, dirigenti sanitari, avvocati, commercialisti e professionisti che vogliono fare la differenza quando gestiscono una riunione, parlano con i clienti, tengono presentazioni a congressi, convegni e convention. Ma anche a studenti e semplici curiosi, desiderosi di implementare le proprie competenze di base.

Dal laboratorio impareranno a potenziare l'abilità di presentare al meglio ogni idea; essere incisivi e disinvolti per raggiungere un obiettivo; gestire l'imprevisto e l'improvvisazione; comunicare con maggiore impatto; motivare gli altri ad agire; ispirare le persone ad accogliere il cambiamento; migliorare l'immagine aziendale trasmettendo professionalità, oltre che a rendere vincenti le proprie presentazioni.

Il corso, gratuito e a numero chiuso. Il primo appuntamento è previsto per il 21 febbraio e proseguirà il 28 febbraio ed il 6 e 13 marzo presso gli spazi dell'associazione, al civico 20 di via Generale Gonzaga. Per partecipare è necessario confermare la propria adesione, scrivendo al seguente indirizzo mail: associazionebuonvivere@gmail.com.

Il commento

"Questo spazio aggregativo, aperto a tutta la cittadinanza, si pone l'ambizioso obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita nei nostri territori - spiega il presidente Dario Loffredo - Per questo abbiamo concepito l'associazione come un hub creativo e un polo di riferimento in particolare per i giovani e le famiglie animate dallo stesso orgoglio di appartenenza. La cura della qualità della vita, a garanzia delle future generazioni, resta una delle nostre principali mission. Scopo di tutto ciò che facciamo è la valorizzazione dei talenti e la formazione degli individui che formano la nostra comunità. In quest'ottica, il corso di public speaking mira ad offrire alla cittadinanza, la possibilità di migliorare le proprie doti di comunicazione, certi che comunicare nel modo migliore possibile sia l'unica strategia vincente nel mondo delle professioni".