Formazione: lunedì la presentazione del corso in Social Media Training e Commerce

Social Media Training e Commerce: questo è il titolo del corso di formazione promosso da Confcommercio Salerno e Comune di Salerno dedicato alla comunicazione online dei commercianti che sarà presentato lunedì 17 febbraio alle ore 10,30 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città

Il corso

A cura di docenti esperti del settore, il corso è pensato per le aziende che desiderano formare i propri dipendenti o partner, in termini di comunicazione social, fornendo indicazioni e tips per comunicare online in modo consapevole, efficace e sicuro, sia a livello personale che in ambito professionale. L'iniziativa sarà presentata dall'assessore al Commercio Dario Loffredo e dal Consigliere Confcommercio Antonio Monizzi.