"Creare siti web con Geecom": il workshop gratutio all'Informagiovani

Geecom in collaborazione con Informagiovani ha organizzato un workshop gratuito durante il quale gli allievi potranno imparare a creare siti web. Il corso, destinato ad un massimo di 25 partecipanti, è basato sull'utilizzo di Geecom, una piattaforma gratuita e open source per comunicare sul web. Molto facile da usare, consente anche ad una persona inesperta di poter gestire un sito. Per partecipare è necessaria la registrazione sul sito informagiovanisalerno.it

Il corso

Il workshop si terrà venerdì 5 novembre a partire dalle 16 e si propone di insegnare come si fa a realizzare un sito internet, a persone che oranon sono in grado farlo, e vuole essere di aiuto a tutte quelle realtà che hanno bisogno di un sito internet ma non sono in grado di farlo. E suddiviso in due parti, una teorica ed una pratica

Parte teorica

introduzione al progetto Geecom: la sua filosofia, i prodotti e i componenti

la cassetta di attrezzi del webmaster: alcuni programmi gratuiti per chi gestisce un sito internet (Gimp, Filezilla,Notepad++)

il linguaggio html elementi di base

elementi di css

introduzione all’utilizzo di Geecom: come si installa, creare le pagine, creare i articoli, i componenti.

Parte pratica

I partecipanti potranno creare un sito con Geecom su uno spazio web messo a disposizione da geecomhost.it per l’occasione. I partecipanti verranno divisi in gruppi di due-tre componenti per mettere in pratica le cose apprese nella sessione teorica.

I requisiti e come partecipare

I partecipanti devono essere in grado di navigare in internet in autonomia. Il workshop non è rivolto a professionisti dell’informatica ma a persone che non sanno realizzare un sito internet, oppure hanno appena visto come usare i cms. Verranno privilegiate, inoltre, le persone che hanno necessità di realizzare un sito internet, in modo che possano subito mettere in pratica quello che hanno imparato nel workshop. L’evento si terrà martedì 5 novembre dalle 16 alle 20 al centro informagiovani di Salerno in via portacatena, 62 ed è aperto a un numero massimo di 25 persone. È necessaria la registrazione e un portatile. Il relatore Andrea Pastore è un consulente informatico, sviluppatore di siti internet e applicazioni Android. È l’ideatore e principale programmatore di Geecom.

Informazioni

Per ogni altra informazione non esitate a contattare l’Informagiovani telefonicamente durante gli orari di apertura allo 089 722543 o via email info@informagiovanisalerno.it