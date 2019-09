Yamaha Learning Centre: appuntamento gratuito al Grand Hotel Salerno

Opportunità da non perdere, il 18 settembre, alle ore 18, per musicisti e professionisti interessati all'insegnamento. La Yamaha music school presenta una nuova iniziativa per chitarristi, tastieristi e batteristi: la Yamaha Learning Centre, per insegnare a suonare lo strumento musicale con il metodo Yamaha.

L'appuntamento

L'appuntamento è per il 18 alle 18 presso il Grand Hotel Salerno, sul lungomare Tafuri. Info e prenotazioni: riccardo.anglani@music.yamaha.com - 335 1799021.