Corsi di preparazione al concorso della Regione, boom di adesioni

Boom di adesioni per i corsi di preparazione gratuiti della prova selettiva per l'ammissione al concorso della Regione Campania. L'iniziativa è stata presentata oggi, nei locali della Camera di Commercio di Salerno in via Clark, dalla segreteria provinciale della Uil Fpl Salerno guidata da Donato Salvato.

Inizialmente riservato solo ai figli degli iscritti del sindacato, ora il corso è stato aperto anche ai tanti giovani che, spontaneamente, si sono mostrati interessati perchè spinti dalla “fame di lavoro” che è lampante nel nostro territorio.

Parla Salvato