Open Day all’Istituto "Vicinanza-Pirro" di Salerno: ecco le nuove attività

Tante famiglie hanno partecipato all’Open Day dell’Istituto comprensivo “Vicinanza-Pirro”. La storica scuola di Salerno, con sedi in corso Vittorio Emanuele e in via Fieravecchia, ha aperto le sue porte ai genitori in un pomeriggio, illuminato dalle Luci d’Artista, di informazione sulla ricca offerta formativa che comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

L'iniziativa

Docenti ed alunni hanno illustrato le numerose attività della programmazione didattica, aperta anche alle nuove tecnologie. La scuola secondaria Pirro è la prima a Salerno a puntare sulla didattica digitale attraverso l’aula 4.0. Un’altra sezione sperimentale della Pirro è quella dedicata alla musica con l’utilizzo di strumenti quali il pianoforte, la chitarra, le percussioni e il violino. La scuola secondaria Pirro può contare anche sull’aula multimediale, di recente inaugurata, con 24 postazioni computer. L’offerta della scuola primaria Vicinanza è arricchita dal tempo pieno, dalla mensa scolastica e dalle attività pomeridiane sportive che, dal prossimo anno scolastico, si svolgeranno in aree attrezzate, sia al coperto sia all’aperto nel cortile dell’istituto che sarà a disposizione anche della scuola dell’infanzia Vicinanza per attività ludico-sportive. Senza dimenticare l’aula ludico-motoria, inaugurata la settimana scorsa, ed attrezzata con percorsi didattici adatti anche ai bambini diversamente abili.

I commenti

“C’è stata una grande partecipazione da parte dei genitori interessati all’offerta formativa della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del nostro istituto comprensivo” dice Sabrina Rega, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro di Salerno. “Nel corso dell’Open day abbiamo svolto laboratori dei percorsi sperimentali presso la scuola secondaria Pirro come l’aula 4.0 con la didattica digitale, la sezione musicale e il potenziamento dell’inglese. Presso la scuola primaria Vicinanza è stata illustrata l’offerta formativa del tempo pieno con attività sportive che verranno svolte all’aperto nel cortile dell’istituto e in uno spazio interno attrezzato. Per la scuola dell’infanzia ci sono stati laboratori ludico-manipolativi, musicali e di lingua inglese, attività che coinvolgeranno gli alunni già dai 4 anni. Voglio mettere in evidenza la disponibilità per l’infanzia dell’aula ludico-motoria e per la scuola secondaria Pirro del laboratorio di informatica”. Particolarmente apprezzati dai più piccoli, ma anche dai grandi, la casetta di Babbo Natale e il presepe di ceramica, realizzato dagli utenti di riabilitazione psichiatrica del Centro salute mentale dell’Asl di Salerno e messo a disposizione dall’associazione “Pan di stelle”.

Gallery