Confcommercio a Salerno lancia lo sportello innovazione Edi: il supporto digitale alle imprese

L’emergenza Covid-19 è divenuta acceleratore dei processi di trasformazione digitale di molte imprese, soprattutto in relazione ad attività come l’home-delivery e il food-delivery o il commercio elettronico, che si stanno sviluppando in misura sempre maggiore per far fronte all’obbligo di chiusura delle attività commerciali e come unica alternativa per dare continuità all’operatività dei negozi fisici.

Il nuovo sportello innovazione

Alcuni processi digitali innescati potrebbero rivelarsi una strategia vantaggiosa, in particolare nel post-emergenza e in un’ottica a lungo termine. In questo contesto, Confcommercio Campania - sede di Salerno lancia il nuovo servizio di Sportello Innovazione EDI Confcommercio che, attraverso il format Spinta Digitale, propone una nuova attività formativa rivolta alle imprese: 3 webinar, uno introduttivo e due di approfondimento verticale della durata di due ore ciascuno, sul tema del “Retail e Digitale: come superare l’emergenza” con un particolare focus sulla strategia e sulla comunicazione per e-commerce. “Nelle nostre città del futuro non intendiamo i locali a livello strada semplicemente come delle vetrine di grandi player internazionali, ma continuiamo a vediamo il domani abitato dai negozi fisici, con i piccoli esercenti che rappresentano la prima sentinella del territorio: una comunità è viva, dove la saracinesca è aperta e lotteremo ancora per questo. Resta ovvio che, mediante l’attivazione dello Sportello Innovazione EDI Confcommercio, assieme al recente accordo con Ebay, auspichiamo i nostri esercenti del futuro siano proiettati, oltre che a gestire in maniera competente il punto vendita fisico, nel completare l’esperienza d’acquisto assicurando una presenza online adeguata ai tempi che cambiano e alle aspettative di una clientela sempre più orientata al digitale” – spiega Giuseppe Gagliano, Presidente Confcommercio Salerno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come iscriversi

Le imprese che seguiranno i webinar live potranno intervenire attivamente e porre domande al docente per calare le lezioni sulle esigenze specifiche e le necessità aziendali. I webinar saranno registrati per consentire anche una visualizzazione successiva all’appuntamento indicato. Sarà necessario registrarsi per partecipare. Questi i link di riferimento - https://www.ediconfcommercio.it/webinar-retail-e-digitale/. Mentre per i prossimi appuntamenti in calendario, con i webinar di approfondimento: “E-commerce strategy per ripartire”, il 25 giugno, dalle 10:30 alle 12:30. “Come promuovere l’e-commerce”, il 9 luglio, dalle 10:30 alle 12:30