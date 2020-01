“A scuola di Costituzione”: 85 targhe per intitolare ogni aula, al Perito-Levi di Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Ottantacinque targhe per intitolare ogni aula, laboratorio, ufficio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli agli articoli della Costituzione Italiana e dei Trattati Europei. Una significativa iniziativa per ricordare a studenti e operatori della scuola, presenti e futuri, il Valore di quegli Articoli e tenerli sempre presenti nel proprio cammino di formazione e di formatori. La cerimonia di intitolazione degli spazi avverrà mercoledì 29 gennaio 2020, alle ore 11,00, presso l’Auditorium del Liceo Classico, in Via Perito, ad Eboli, con la Lectio Magistralis del prof. Armando Lamberti, docente di Diritto Costituzione presso l’Università degli Studi di Salerno.

