Borracce a scuola, Salerno Pulita: "Se le useranno, 2 milioni e 400mila bottiglie di plastica in meno"

Si concluderà la mattina del 3 febbraio, la distribuzione delle borracce nella scuola media di via Moscati,a Torrione.La campagna di sensibilizzazione voluta dal Comune di Salerno e attuata dalle società partecipate Salerno Sistemi e Salerno Pulita,con la collaborazione del circolo Orizzonti di Legambiente, mira a ridurre l'uso delle bottigliette di plastica usa e getta e di incentivare l'utilizzo dell’acqua del rubinetto.

La distribuzione vera e propria, come annunciato, è iniziata lo scorso 7 gennaio e terminerà il prossimo 3 febbraio. Si è trattato della più massiccia campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali dai tempi dell’inizio della raccolta differenziata in città: sono stati raggiunti circa 10 mila alunni e insegnanti distribuiti in ben 464 classi di 39 edifici scolastici.

La nota di Salerno Pulita