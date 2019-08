Come ordinare i libri scolastici: prenota online i testi scontati

L’estate è ormai entrata nel pieno, i calendari scolastici 2019-2020 sono già usciti e ora non resta che prepararsi al meglio per il ritorno a scuola.

Oltre a zaini, astucci e diari, la prima cosa a cui pensare è l’acquisto dei libri di testo.

Come sappiamo comprarli nuovi ogni anno comporta una spesa ingente per le famiglie che può arrivare fino a 500 euro, soprattutto per i libri delle scuole superiori.

Libri scolastici a Salerno

Sono diverse le librerie che trattano libri scolastici a Salerno. Ci sono, ad esempio, Imagine's Book (ex libreria Guida) in corso Garibaldi, la Casa del Libro in via Prudente e Brunolibri in via Torrione.

