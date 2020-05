Consegna mascherine per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Positano e Praiano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Siamo lieti di comunicare che venerdì, 15 maggio 2020, alle ore 10.30, presso la sede centrale dell’I.C. “L. Porzio”, avverrà la consegna delle mascherine realizzate da Giulia Talamo, esperta esterna alla Scuola dell’Infanzia del progetto di musica, danza e tradizione “Conosciamoci danzando”, e donate proprio per i nostri piccoli alunni di Positano e Praiano.

Si tratta di un’iniziativa con cui abbiamo voluto fare un gesto concreto per i bambini di 3, 4 e 5 anni che frequentano il nostro istituto e che possono usare in maniera facoltativa la mascherina, non essendoci alcun obbligo per loro. Siamo certi, però, che, insieme ai loro genitori, sapranno apprezzare la qualità dei tessuti e la bellezza dei colori, tipici della moda Positano, e magari, volendo imitare gli adulti, o sorelle e fratelli più grandi, saranno felici di indossarle per uscire.

Per una scuola “Senza Zaino”, che educa ai valori della comunità, della responsabilità e dell’ospitalità, è quanto mai significativo essere riusciti a realizzare questa iniziativa, grazie alla collaborazione con Giulia Talamo, che ha condiviso immediatamente lo spirito della proposta, e che ringrazio di cuore per la sua grande generosità, a nome dell’intera comunità educante. La consegna alle famiglie avverrà nei prossimi giorni, a cura dei Comuni di Positano e di Praiano, che si avvarranno della Protezione Civile e della Polizia Municipale.

La dirigente scolastica

Prof.ssa Stefania Astarita