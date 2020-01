Un Consiglio on-line in una scuola nel salernitano: la novità

Un Consiglio d'Istituto on-line: questa l'iniziativa dell'8 Gennaio, all'Istituto Comprensivo Roberto Rossellini di Maiori e Minori. Data la difficoltà a raggiungere la sede di Maiori per una ventina di persone provenienti da Salerno, a causa delle frane in Costiera Amalfitana, la dirigente Paola Rosapepe ha gestito il Consiglio tramite la piattaforma G meet di Google.

I risultati

I risultati sono stati importanti tanto che si sta pensando di gestire anche le riunioni del collegio tramite G meet o Skype. Un'esperienza importante, probabilmente la prima in Campania, che proietta la scuola direttamente nel futuro.