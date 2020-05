"Sogni e incubi": il brano cantato a distanza dai bambini del coro Dream and Sing

Venti piccoli coristi, diretti a distanza dalla loro insegnante, hanno cantato i loro Sogni e Incubi durante questo lockdown. I bambini del coro Dream and Sing, dell'Istituto Comprensivo Don Alfonso De Caro di Fisciano - Lancusi, infatti, grazie alla direzione di Argentina Napoli, hanno cantato l’ultimo singolo dei Segni Distintivi il duo di poliziotti/cantautori composto dal salernitano Angelo Forni e dal romano Fabio Sgrò dal titolo appunto Sogni e Incubi.

Il video

Il video, realizzato completamente a distanza, grazie all'aiuto dei genitori dei bambini, è stato pubblicato online sul canale Youtube questa mattina alle ore 10.30, dall’etichetta discografica Bit & Sound Music di Tino Coppola che ha anche fornito il supporto tecnico per la realizzazione.

Il commento

"Ci piaceva l’idea di continuare le nostre lezioni anche a distanza, ma soprattutto ci piaceva l’idea di cantare un brano che fosse anche un inno alla vita e alla voglia di tornare alla normalità. – ha detto la maestra Argentina Napoli – Così, dopo aver ascoltato l’ultimo singolo dei Segni Distintivi, non ci ho pensato su due volte, e con i miei splendidi ragazzi ci siamo subito organizzati. Tutto questo anche grazie alla collaborazione di Tino Coppola, che ci ha supportato nella nostra decisione di provare ad eseguire questo brano insieme a distanza. Certo non è stato facile, ma ci siamo divertiti, abbiamo passato del tempo insieme in video lezione per le prove, e alla fine siamo riusciti a portare a termine il nostro progetto che spero di cuore possa piacere".

I bambini

Ad esibirsi sono stati Aiello Laura, Aliberti Gaia, Naddeo Alessia, Cimmino Syria, De Chiara Linda, De Chiara Loretta, De Palma Adelaide, Forte Teresa, Galdieri Giorgia, Gnazzo Marilena, Gnazzo Maria Rosaria, Iannone Francesca Grazia, Intindoli Noemi, Maiellaro Diego Maria, Mangiola Marianna, Mauro Annarita, Napoli Rebecca, Natella Elvira, Natella Chiara, Pastore Giulia, Santamaria Giovanna, Tulbure Martina Gabriela, Vitale Giulia.