Rientro a scuola: le ipotesi al vaglio del Ministero

E' soltanto un'ipotesi al momento ma la possibilità di una proroga della chiusura delle scuole anche dopo il 15 marzo è una delle strade che potranno essere percorse.

Le ipotesi

Secondo Repubblica sono tre le ipotesi sul tavolo della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: si torna a scuola lunedì 16 marzo, ma ad oggi questa è ritenuta la meno probabile. La seconda possibilità è il rientro per lunedì 6 aprile. Il problema è il terzo scenario: la ministra ha già messo al lavoro i dipartimenti sulla possibilità che in caso di problemi ulteriori di diffusione del contagio si possano tenere chiusi gli istituti scolastici italiani per due mesi: marzo e aprile. Si tornerebbe a scuola in questo caso lunedì 4 maggio.

I maggiori problemi, naturalmente, sarebbero per gli esami di fine anno scolastico sia di terza media che la Maturità. Secondo il Corriere della Sera sono in corso simulazioni su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane anche se nessuna decisione viene presa per ora: è troppo presto. Una delle ipotesi, sempre secondo il Corriere, è di annullare per quest'anno l'obbligo delle prove Invalsi e dell’attività di alternanza scuola-lavoro per poter accedere all’esame di maturità. Resta in campo l’ipotesi di far svolgere solo gli orali dell’esame di maturità 2020, senza prove scritte.

Nella zona rossa in ogni caso è molto probabile che la chiusura prosegue dopo il 15 marzo. Presenta molte difficoltà e ostacoli l'ipotesi di allungamento dell’anno scolastico con lo slittamento degli esami più avanti nell'estate. Più realistica l'idea di rientri pomeridiani in molte scuole con i corsi di recupero come quelli che vengono organizzati per gli studenti che presentano delle insufficienze da recuperare.