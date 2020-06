Creazione di valore & lavoro con Liceo Art IV al Sabatini Menna di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

I laboratori di “Creazione di Impresa e Orientamento Professionale” e “Organizzazione di eventi e manifestazioni” a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – POR Campania FSE 2014/2020 a titolarità del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno” ha l’obiettivo strategico di promuove la creatività, l’innovazione e la propensione al lavoro autonomo, sviluppare le doti personali e le competenze orizzontali alla base di una mentalità e di un comportamento imprenditoriale.

L’iniziativa del Liceo propone ai ragazzi il lavoro autonomo e l’imprenditorialità come possibile scelta professionale, avvia progetti pratici di micro impresa e fornisce le competenze e conoscenze per avviare e gestire una impresa, familiarizzare con la spesa qualifica e produttiva. Ciò grazie alla straordinaria visione della Dirigente Scolastica del Liceo Salernitano Dott.ssa Ester Andreola accompagna la crescita del potenziale giovanile orientandolo verso iniziative di valorizzazione del territorio attuate anche in collaborazione con Enti, Istituzioni, Imprese e Associazioni deputate alla valorizzare del patrimonio endogeno locale. “..essere in possesso dello spirito di iniziativa, spiega Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners struttura aderente alla rete del progetto LICEO ART , significa avere capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi e sapersi assumere delle responsabilità. Per un ragazzo è una competenza fondamentale perché aiuta ad acquisire consapevolezza dell’ambiente in cui vive, studia e, soprattutto, lavorerà. Senza di essa è più difficile cogliere le opportunità disponibili in base ai propri interessi, alle aspirazioni e a progettare il proprio futuro”.

I giovanissimi stanno testando le loro idee orientando le proprie motivazioni, le passioni e le competenze verso l’avvio di nuove attività, scoprono le skills dell’imprenditore con istruzione e formazione pratica e personalizzata, muovono i primi passi per trasformare la loro idea in realtà economica e sociale.

Le loro idee innovative e creative riguardano lo sviluppo di marchi e brevetti, l’organizzazione di eventi culturali, l’allestimento di strutture innovative per la comunicazione, attività di designer, nuove linee di abbigliamento, iniziative editoriali inerenti alla comunicazione. Una bella iniziativa, ambiziosa e utile che mette al centro della vita economica e sociale i giovani e la scuola con l’obiettivo strategico di alimentare la crescita di nuovi talenti capaci di creare valore e lavoro.