Scuole, De Luca scrive a Azzolina: "No a classi pollaio, sì a potenziamento docenti"

Riflettori puntati sulla Scuola. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha infatti scritto una lettera al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, per chiedere che, nelle ipotesi al momento allo studio per la ripresa del prossimo anno scolastico, non vi sia la previsione di riduzione degli organici ma esattamente il contrario, cioè un potenziamento delle docenze.

L'appello di De Luca