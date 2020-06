Giffoni Valle Piana: 140mila euro per l'edilizia scolastica

La città di Giffoni Valle Piana è rientrata nella graduatoria nazionale stilata dal Miur con ben due progetti per il Piano di interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Grazie a questo risultato ben 140mila euro saranno destinati al miglioramento delle infrastrutture sia della Direzione Didattica Don Milani che dell’Istituto Comprensivo Fratelli Linguiti. Una nuova azione sul delicato tema della sicurezza dei plessi scolastici, dopo gli interventi completati nelle scorse settimane per l’adeguamento degli edifici Fausto Andria, sita nella frazione Santa Caterina, e Vincenzo Stavolon, nella frazione Vassi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I commenti

"Questo è l’ennesimo segnale di un’Amministrazione Comunale attenta al benessere dei propri bambini e delle famiglie dei piccoli alunni – il pensiero del sindaco Antonio Giuliano - Questo nuovo progetto si lega a doppio filo con i tanti interventi effettuati fino ad ora per l’adeguamento degli edifici scolastici, segnale di una progettualità continua, capillare e vincente". "Siamo fieri di poter annunciare un altro obiettivo raggiunto, simbolo dell’attenzione continua e costante per poter sfruttare le opportunità in merito all’intero panorama scolastico – le dichiarazioni della consigliera delegata all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica Angela Maria Mele - Con grande costanza e spirito di condivisione abbiamo seguito da vicino l’iter per consentire di adeguare, nel corso del nostro mandato, tutti gli edifici scolastici del territorio. Continueremo a monitorare tutte le opportunità per garantire ancora più sicurezza per quanto concerne il panorama scolastico. In particolar modo, mi sento di rivolgere il mio più forte ringraziamento al consigliere Giovanni Giannattasio, fondamentale nel supporto tecnico e programmatico".