Esami di maturità ai tempi del Covid-19: gli interrogativi della dirigente del 'Mangino' di Pagani

"Attendiamo con ansia di leggere le ordinanze e sciogliere alcuni dubbi relativi agli esami di maturità. Aspettiamo di sapere cosa s'intende per elaborato. Una sorta di seconda prova concordata? A che titolo entrerebbe nell'esame? Questi ed altri interrogativi, speriamo siano chiariti al piu' presto, per rispondere ai dubbi di studenti, docenti e famiglie".

E' quanto ha chiesto, tramite diregiovani.it, Ezilda Pepe, dirigente scolastica del liceo 'Mangino' di Pagani. L'esame di Stato quest'anno sarà diverso a causa dell'emergenza coronavirus che ha inciso sulle vite degli studenti e delle studentesse, facendoli arrivare a quest'appuntamento con la didattica a distanza. "La Dad è per tutti una scommessa, noi siamo stati 'fortunati', nel senso che già da 4 anni abbiamo sperimentato metodologie didattiche innovative tramite piattaforma google suite. Ce la siamo cavata, nel senso che non si sono mai interrotte ne' la relazione educativa ne' gli apprendimenti." Una Dad che ha consentito ai ragazzi e alle ragazze di mantenere contatti anche all'esterno, con la scuola che ha cercato di motivare gli studenti. "Abbiamo voluto anche mantenere contatti con il mondo esterno, il nostro obiettivo è una 'scuola porosa', quindi diversi meet con esperti esterni, di vari ambiti disciplinari e professionali, non ultima anche la possibilità di avere in videoconferenza dedicata professori della Normale di Pisa. Il mio desiderio, prima di andare in pensione, è vedere un alunno del liceo diventare un Normalista".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'augurio agli studenti