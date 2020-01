"Facciamo EcoScuola": la presentazione dell'iniziativa del M5S al Ferrari di Battipaglia

Venerdì 31 gennaio, alle 10.30, verrà presentata presso l'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Ferrari di Battipaglia, la terza edizione di Facciamo Scuola, l'iniziativa promossa dai portavoce del Movimento 5 Stelle.

Facciamo EcoScuola

Il titolo di questa edizione è Facciamo EcoScuola ed ha come obiettivo la cura e la tutela dell’ambiente. Ogni scuola, infatti, potrà presentare entro il 29 febbraio 2020 il proprio progetto di sostenibilità e di educazione ambientale, purché soddisfi una delle sei finalità dell’iniziativa: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza, mobilità sostenibile, percorsi formativi di educazione ambientale, rigenerazione degli spazi scolastici, giornate per la sostenibilità. A seconda della finalità ciascun progetto potrà ricevere un finanziamento fino a 20.000 euro.

A disposizione dell’iniziativa ci sono 3 milioni di euro, derivanti dalla volontaria decurtazione degli stipendi dei portavoce del Movimento 5 Stelle e potranno concorrere le scuole pubbliche d’Italia di qualsiasi grado. Ogni istituto, pertanto, nel rispetto della propria autonomia, potrà presentare la propria idea-progetto che sarà poi votata dagli iscritti del Movimento 5 Stelle su base regionale. I progetti, successivamente, saranno finanziati in ordine di preferenze ricevute fino ad esaurimento della cifra stanziata per ogni singola regione.

Alla presentazione interverranno: