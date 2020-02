L’istituto “Teseo” di San Cipriano Picentino inaugura corso triennale sul “Made in Italy”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 15.00, a San Cipriano Picentino, presso il Palazzo delle Culture neo-sede dell'Istituto di Alta formazione "Teseo", sarà inaugurato il corso triennale e specializzante sul made in Italy, l'Italian Fashion design and food design. La lectio magistralis introduttiva sarà tenuta dal Filosofo Prof. Diego Fusaro che parlerà di sovranismo e globalismo in relazione agli sviluppi economici e commerciali del Paese. Il Prof. Stefano Amodio direttore dell' Istituto Teseo esprime viva soddisfazione per le adesioni già ricevute e per le partnership avviate sul territorio in previsione di futuribili percorsi formativi, una su tutte quella avviata con l'associazione salernitana di studi giuridici "Juris Laetitia" per importanti progetti relativi al mondo del diritto e della legalità, infatti, parteciperanno all'incontro il già dirigente del MIBACT Prof. Alfonso Gatto e l' Avv. Sisto Gatto rispettivamente Presidente onorario e Direttore generale della predetta Associazione.

Saranno presenti, oltre al Sindaco Sonia Alfano e al vicesindaco Gennaro Aievoli, anche altre Autorità dei Comuni Picentini. Seguirà un momento di convivialità per festeggiare la nascita di questa nuova interessante opportunità di crescita culturale per la Provincia salernitana.