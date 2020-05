Scuola Viva: ripartono i laboratori del "Sabatini Menna"

Sono ripartiti i laboratori di Scuola Viva al Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno. Con la ripresa del Laboratorio di Creazione di Impresa ed Orientamento Professionale, infatti, è entrata nel vivo la quarta edizione del progetto L.I.C.E.O. ART nell'ambito della quarta annualità di Scuola Viva.

Il laboratorio

Grazie alla piattaforma Microsoft Teams che offre la possibilità di interfacciarsi e condividere documenti, filmati, simulando una vera e propria aula fisica, sedici alunni stanno verificando la fattibilità tecnica, logistica, economica e di mercato delle loro idee di nuove attività. Confermata anche in questa quarta edizione di LICEO ART la presenza al Liceo Artistico salernitano di una vera e propria fucina di giovani talenti capaci di esprimere idee innovative e creative nelle filiere dell’arte, culturale, architettonica, della comunicazione, del design, delle politiche di branding, dell’artigianato artistico e dell’organizzazione e valorizzazione del patrimonio.

Con il Laboratorio di Creazione di Impresa e Orientamento Professionale, gli alunni possono iniziare ad assumersi delle responsabilità, migliorare la capacità di esaminare un problema di qualsiasi natura, sviluppare l’attitudine al problem solving, e, non ultimo, alimentare le proprie capacità creative ed innovative in modo che nel corso della vita abbiano la capacità e il coraggio di tracciare rotte del tutto nuove anche nei momenti più difficili in cui sembra che non vi sia alcuna mappa per orientarsi. Al conseguimento di tali obiettivi strategici condivisi, contribuisce la QS & Partners di V. Quagliano & C. che attraverso una puntuale azione di formazione e coaching valorizza le idee dei giovani talenti del Liceo Artistico Sabatini Menna.