Ogliara, parte il concorso per vincere l'impianto di acqua microfiltrata a scuola

Partirà domani (giovedì 20 febbraio) il concorso “Dont’Recycle, Refill” “Non limitarti a riciclare, ricarica” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Ogliara con il patrocinio di Legambiente e il partenariato di Cosma Srl (Salerno), AzC (Consulenza Tecnica Specialistica) e della dottoressa Anna Cirino (specialista in Medicina Generale).

I dettagli

Una delle scuole dell'istituto di Ogliara, dunque, potrebbe vincere un impianto erogatore di acqua microfiltrata a vantaggio dei piccoli alunni per l'uso nei locali scolastici. Vincerà la scuola che sarà riuscita a coinvolgere maggiormente le famiglie. “Proviamo tutti a partecipare compatibilmente con i propri impegni. Per la presentazione – dichiara la preside Lenza - avremo ospiti d'eccezione come Legambiente che ci aggiornerà sui rischi delle microplastiche, poi la dottoressa Cirino (medico di base) che ci suggerirà le tipologie di acque più indicate per la salute di grandi e piccini, fino a capire come leggere le etichette delle acque imbottigliate ed evitarne i rischi grazie agli ingegneri associati di A2C”. Insomma un breve workshop condensato in poco meno di un'ora tra spunti interessanti. L’appuntamento è per le ore 17 presso il teatro scuola Giovi Piegolelle. E per la fine è attesa una simpatica sorpresa.

Gallery