Open day al liceo scientifico “Andrea Genoino” di Cava

Domani 19 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 19, il liceo scientifico di Cava de’ Tirreni “Andrea Genoino” aprirà le sue porte per mostrare a studenti e genitori l’ampia offerta formativa dell’istituto. L’Open day sarà l’occasione per inaugurare i nuovi spazi per l’apprendimento e presentare i diversi progetti avviati nell’istituto grazie a prestigiose partnership con importanti attori culturali del territorio regionale. All’iniziativa interverranno: Stefania Lombardi, dirigente del liceo scientifico “Andrea Genoino”; l’arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni Orazio Soricelli; il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese; il vicesindaco di Cava Armando Lamberti; il presidente dell’associazione “Moby Dick” Francesco Piemonte ed il presidente dell’associazione “Cava Felix” Emiliano Sergio. “Alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione dei nuovi spazi, che ci siamo impegnati a migliorare per consentire agli studenti di apprendere in un contesto motivante in cui sentirsi parte di un progetto condiviso – ha spiegato la dirigente Stefania Lombardi – Abbiamo, tra le altre cose, acquistato una bacheca digitale che, insieme al potenziamento del maxi schermo in aula magna, consentirà la proiezione degli eventi organizzati durante l’anno, in diretta contemporaneamente in tutte le aule del liceo”. Ha, poi, aggiunto: “Si avvia anche un percorso di riqualificazione degli spazi esterni, con la creazione di un percorso sensoriale, un orto botanico e una mini serra: spazi che serviranno ad implementare sul campo la ricerca scientifica e permetteranno la creazione e lo studio di una start-up aziendale finalizzata alla creazione di prodotti quali saponi, erbe aromatiche, oli aromatici, tinture vegetali, in un’ottica ecosostenibile. Un grazie, dunque, va a tutti coloro che hanno reso possibile questo”.