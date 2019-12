Open Day all’Istituto Comprensivo Vicinanza-Pirro, inaugurazione dell'area ludico-motoria

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Istituto comprensivo “Vicinanza-Pirro” di Salerno si presenta ed apre le porte alle famiglie per mostrare la sua ricca offerta formativa riservata ad un’ampia fascia di età per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L’Open Day è in programma sabato 14 dicembre nei due plessi dell’istituto comprensivo. Dalle ore 9:30 alle 12:30 presso l’istituto “Pirro” di via Fieravecchia n.22 per la scuola secondaria di primo grado. Dalle ore 10:30 alle 13 presso l’istituto “Vicinanza” di corso Vittorio Emanuele n.153 per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.

Il dirigente scolastico Sabrina Rega illustrerà i dettagli del piano dell’offerta formativa della scuola. Ci saranno anche docenti ed alunni impegnati nella dimostrazione di alcune attività laboratoriali. Nei programmi della scuola secondaria di primo grado “Pirro” spiccano le sezioni sperimentali. Come l’aula 4.0, con la sperimentazione didattica digitale, e quella di musica, con l’utilizzo di strumenti quali il pianoforte, la chitarra, le percussioni e il violino. Senza dimenticare l’aula multimediale, di recente inaugurata, con 24 postazioni computer.

Da segnalare per la scuola primaria la possibilità di scegliere il tempo pieno con la mensa scolastica ed attività pomeridiane sportive in aree attrezzate, sia al coperto sia all’aperto. Inoltre, a beneficio anche della scuola dell’infanzia, è usufruibile il cortile esterno del Vicinanza, attrezzato per attività ludico-sportive.

L’Istituto comprensivo Vicinanza-Pirro di Salerno punta ad un arricchimento costante dell’offerta didattica, andando incontro alle esigenze delle famiglie e di una società in continua evoluzione. In questo modo si cercherà di assicurare agli alunni una formazione completa ed al passo coi tempi col supporto delle nuove tecnologie.

Il giorno prima dell’Open Day, venerdì 13 dicembre alle ore 12:30 sarà inaugurata l’aula ludico-motoria per la scuola dell’infanzia presso l’istituto Vicinanza, donata dal Rotary Club Salerno Est. Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno, Eva Avossa, l’onorevole Pd Piero De Luca e il presidente del Rotary Club Salerno Est Carmine Nobile.