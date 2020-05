Scuola post Covid-19: la Regione incontra i pediatri

In vista del prossimo anno scolastico, la Regione ritiene indispensabile, da subito, un confronto con la comunità scientifica e in particolar modo con i medici pediatri. Per metà della prossima settimana è stato fissato un primo incontro per fare il punto sulle problematiche relative alla tutela della sicurezza e all'organizzazione delle classi.

La motivazione

"Si tratta di un passaggio di grande valore e importanza per le decisioni che saranno prese a garanzia della salute degli alunni e delle famiglie", si legge sulla nota di Palazzo Santa Lucia.

