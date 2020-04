"C'era una volta un drago", attività a distanza per gli asili nido comunali

Per i più piccoli arriva un vero e proprio Nido a distanza, “C’era una volta un drago chiamato Coronavirus", che mette in atto proposte educative e didattiche in un percorso strutturato anche se a distanza ed adottando le nuove tecnologie. Un’iniziativa fortemente voluta dall’Assessorato alle Politiche Sociali, per essere vicini alle famiglie salernitane, stante il perdurare della sospensione anche dei servizi educativi per l’infanzia, a causa dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid -19.

In questo momento così inaspettato e nuovo, un modo per continuare ad essere comunità e rinsaldare l'alleanza educativa nido- famiglia alla base del modello educativo 0-3 anni, con un unico e forte messaggio: noi ci siamo e andrà tutto bene!

Direttamente sul sito istituzionale del Comune di Salerno sarà possibile accedere alla pagina web dedicata al “ nido a distanza”cliccando sul link https://nidoadistanza.comune.salerno.it/