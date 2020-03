A Giffoni la School Experience: il festival prodotto da Miur e Mibact

Ad ottobre prenderà il via la seconda edizione di School Experience, il festival itinerante realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola e promosso da MIUR e MIBACT. L’evento nella sua prima edizione, da ottobre a dicembre 2019, ha coinvolto oltre 10mila studenti e 1500 docenti di quattro regioni di Italia (Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Il commento

"Abbiamo la responsabilità di puntare sui giovani e regalargli bellezza - ha spiegato il direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi - mi arrabbio tutti i giorni perché le nostre regioni dispongono di potenzialità grandissime che non sempre vengono valorizzate al massimo delle loro possibilità. L’obiettivo di School Experience è mettere in rete le realtà locali contro il vuoto, la paura, lo smarrimento. L’impegno profuso dal Mibact per sostenere il cinema nelle scuole, in collaborazione con il Miur, è al suo secondo anno e sono moltissimi gli istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa, distinguendosi con i loro progetti. Giffoni è fiero di aver suggerito e sollecitato da tempo la collaborazione tra i due dicasteri. Abbiamo scelto di intervenire con grande determinazione, consapevoli della nostra storia, realizzando un vero e proprio festival che toccherà tre regioni d’Italia e coinvolgerà migliaia di docenti e studenti".

La School Experience

Un’idea nata per andare incontro alle esigenze e alle aspettative dei ragazzi, dai 6 ai 18 anni, di tutto il Paese, con particolare attenzione alle periferie, alle loro identità e potenzialità. La seconda edizione del Festival itinerante vedrà tre appuntamenti su tutto il territorio nazionale: dal 20 al 23 ottobre in Basilicata (Terranova di Pollino, Senise, Sant’Arcangelo), dal 27 al 30 ottobre in Sicilia (Palermo) e dal 9 al 14 novembre in Campania, dove il progetto si concluderà con un evento finale di grande intensità e contenuti, ospitato nella Multimedia Valley e nella Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana.

Per tutte le tappe il programma prevede un concorso dedicato a lungometraggi (Feature Experience) e cortometraggi (Short Experience) realizzati da professionisti italiani e stranieri, oltre a una competizione dedicata alle opere prodotte dalle scuole o da associazioni culturali divise per fasce d’età: Your Experience +3 (si tratta di produzioni nazionali rivolte a studenti, dai 3 ai 10 anni, proposte da scuole dell’infanzia, primarie o associazioni culturali), Your Experience +11 (cortometraggi in target con ragazzi, dagli 11 ai 13 anni, realizzati da scuole secondarie di I grado o associazioni culturali, singoli videomaker) e Your Experience +14 (opere indirizzate a studenti, dai 14 ai 20 anni, proposte da scuole secondarie di II grado, associazioni culturali, singoli videomaker). Per ciascuna sezione verrà assegnato il premio School Experience Festival Award.

Al concorso possono partecipare film prodotti dopo il 1 gennaio 2019. L’iscrizione è gratuita e online. Ci si potrà candidare dalle 12:00 di lunedì 9 Marzo, fino alle 18:00 del 15 settembre 2020.

Per maggiori informazioni>>>School Experience