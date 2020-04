Scuola, prove Invalsi all'avvio dell'anno scolastico: la proposta

Prove Invalsi all'avvio del nuovo anno scolastico: questa è la proposta formulata in audizione al Senato dall'Istituto per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Dire, infatti, le prove previste ad aprile non hanno avuto luogo come, molto probabilmente, non lo avranno quelle previste nel mese di maggio.

L'avvio dell'anno scolastico

I rappresentanti dell'Invalsi hanno proposto la possibilità di mettere prove a disposizione di scuole e docenti per: "Saggiare l’acquisizione delle competenze apprese. Le prove che potremmo offrire - hanno spiegato - si riferiscono a ciascun grado e potrebbero essere utilizzate nel periodo iniziale della classe successiva rispetto a quelle in cui sono previste, per dare la possibilità ai docenti di avere una bussola di riferimento che informi in modo attendibile su quanto gli studenti hanno appreso. Queste prove non rivestono funzione classificatoria e valutativa ma informativa per i docenti".