Settimana Regionale contro il Cyberbullismo: un mega truck in arrivo a Salerno

Un mega truck mobile allestito per l'occasione, girerà per i cinque capoluoghi di provincia campani in occasione della Settimana Regionale contro il Cyberbullismo.

L'iniziativa

L'iniziativa, organizzata dalla Regione Campania, partirà il 3 febbraio in piazza Risorgimento a Benevento, per poi passare a Caserta, Avellino e Napoli. A Salerno l'appuntamento è previsto per il 7 febbraio in piazza della Concordia.

Questo è il messaggio degli organizzatori: