Unisa: i bandi di concorso per i Dottorati di Ricerca

C'è tempo fino al 24 settembre 2019 per partecipare al bando di concorso per l'ammissione al XXXV ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Salerno. Il bando, pubblicato dall'Unisa nell'Albo Ufficiale di Ateneo, contiene tutte le indicazioni necessarie per candidarsi e l'elenco completo dei corsi per i quali sono indetti i relativi concorsi pubblici per l'ammissione

Le domande

Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, entro e non oltre il giorno 24 settembre 2019, utilizzando l'apposita procedura informatica. I titoli dovranno essere caricati nell’apposita piattaforma, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il medesimo termine. Per maggiori informazioni è presente una sezione dedicata dell’Ufficio Formazione Post Laurea.

Ecco l'elenco completo dei corsi

DENOMINAZIONE CORSO CODICE CORSO DIPARTIMENTO COORDINATORE SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE E AMBIENTALI DOT193M4ES Chimica e Biologia “Adolfo Zambelli” Riccardo Zanasi MATEMATICA, FISICA ED APPLICAZIONI DOT1628909 Matematica Patrizia Longobardi INFORMATICA DOT182BPSR Informatica Andrea De Lucia SCIENZE DEL FARMACO DOT1328528 Farmacia Gianluca Sbardella MEDICINA TRASLAZIONALE DELLO SVILUPPO E DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO DOT1328517 Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" Palmiero Monteleone RISCHIO E SOSTENIBILITÀ NEI SISTEMI DELL'INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE DOT1328490 Ingegneria Civile Giulio Erberto Cantarella INGEGNERIA INDUSTRIALE DOT1328711 Ingegneria Industriale Francesco Donsì INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE DOT18CK8F9 Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata Pasquale Chiacchio SCIENZE GIURIDICHE DOT1328447 Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) Geminello Preterossi BIG DATA MANAGEMENT DOT1728107 Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems Valerio Antonelli ECONOMIA E POLITICHE DEI MERCATI E DELLE IMPRESE DOT1328382 Scienze Economiche e Statistiche Alessandra Amendola STUDI LETTERARI, LINGUISTICI E STORICI DOT1328978 Studi Umanistici Carmine Pinto RICERCHE E STUDI SULL'ANTICHITA', IL MEDIOEVO E L'UMANESIMO, SALERNO (RAMUS) DOT1328703 Scienze del Patrimonio Culturale Giulio D’Onofrio METODI E METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA E STORICO-ARTISTICA DOT1328390 Scienze del Patrimonio Culturale Stefania Zuliani SCIENZE DEL LINGUAGGIO, DELLA SOCIETA', DELLA POLITICA E DELL'EDUCAZIONE DOT 1328059 Scienze Politiche e della Comunicazione Filippo Fimiani SOCIAL THEORY, DIGITAL INNOVATION AND PUBLIC POLICIES DOT199AY4Z Studi Politici e Sociali Luigi Frezza

Allegati