Citynews: convenzione con l'Università degli Studi di Salerno per la ricerca di nuovi talenti

Il Gruppo Editoriale Citynews ha siglato due importanti collaborazioni nell’ambito della formazione accademica. L’obiettivo è quello di promuovere l’incontro tra il mondo universitario e quello del lavoro, al fine di accompagnare studenti e neo-laureati verso l’inserimento nel contesto lavorativo. Gli accordi di cooperazione sottoscritti con l’Università di Cassino e con l’Università di Salerno, si ispirano alla promozione e alla valorizzazione delle attività portate avanti sia dai due Atenei che da Citynews. Tali attività si integreranno reciprocamente.

“Un passo importante e decisivo che contribuirà alla costruzione delle competenze dei laureati nei settori di interesse affinché tali skill siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro. Per Citynews è un’occasione importante per ricercare, formare e assumere i giovani talenti nei territori dove il Gruppo è presente con le sue 50 testate giornalistiche” – commenta Felice Lizza, HR Manager del Gruppo Editoriale Citynews.

Il progetto salernitano

Nell’ambito della partnership con l’Università di Salerno, Citynews si impegna ad accogliere, presso le proprie strutture, studenti universitari in tirocinio di formazione ed orientamento. I percorsi di laurea individuati per tali attività sono: Scienze della Comunicazione, Filosofia, Lingue e Letterature Moderne, Filologia Moderna, Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità, Lingue e Letterature Moderne, Sociologia e Politiche per il Territorio. “Lo studio universitario e il conseguimento di un titolo sono il primo passo, anche se decisivo, verso il mondo del lavoro e delle professioni – conclude Felice Lizza –. Lo stage in Citynews si configura come un momento di acquisizione, da parte degli studenti, di strumenti utili e di competenze digitali volte ad aiutare studenti e laureati nella pianificazione del proprio curriculum formativo e lavorativo.