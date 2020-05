Digital Recruiting Week, un evento 100% online e gratis per studenti universitari

Di questi tempi, trasformare gli eventi fisici in eventi digitali diventa una forza per le aziende che resistono alla crisi. Ed è così che Start Hub Consulting decide di proporre una nuova Digital Recruiting Week, che si inserisce nella Milano Digital Week con la sua forza 100% digitale. Dal 25 al 30 maggio l’evento coinvolgerà le aziende in cerca di nuovi talenti e gli universitari in cerca di aziende resistenti e innovative.

La Milano Digital Week

Digital Recruiting Week - Milano Digital Week edition comincia con una potente landing page dove i partecipanti possono consultare il programma della giornata e le challenge previste, registrarsi e accedere alla piattaforma. Inoltre, possono visualizzare il profilo delle aziende aderenti: ciascuna di esse disporrà di una pagina aziendale costruita ad hoc dal marketing team di Start Hub, che darà risalto ai suoi punti di forza, ne valorizzerà la mission e i valori, rendendola interessante specialmente a tutti quei candidati che potrebbero fare la differenza, ma che spesso sono difficili da raggiungere.

Le date

Digital Recruiting Week - Milano Digital Week edition entra nel vivo a partire dal 25 di maggio, quando non solo le aziende inizieranno a ricevere centinaia di cv ad alta profilazione, ma potranno essere coinvolte in webinar dove potersi raccontare o challenge e game che permettano di raggiungere in modo innovativo uno specifico target di candidati. Nel frattempo, i ragazzi partecipanti avranno a disposizione gratuitamente un fitto calendario di appuntamenti formativi sul tema del lavoro, arricchito da ulteriori momenti di orientamento come le consulenze individuali con i recruiters di Start Hub o la partecipazione a Start Hub LAB, un percorso formativo che prevede la scoperta delle proprie soft skills attraverso la guida e il confronto con esperti HR. Le aziende interessate potranno diventare sponsor di questa iniziativa di grande successo per i giovani laureati.

Info per le aziende: https://starthubconsulting.com/2020/04/28/digital-recruiting-week-milano-digital-week-edition-25-30-maggio/?utm_source=CityNews&utm_medium=email&utm_campaign=b2b

Info per gli universitari: https://www.digitalrecruitingweek.it/?utm_source=CityNews&utm_medium=email&utm_campaign=b2c